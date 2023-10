Roger Schmidt considera que o jogo desta terça-feira com o Inter Milão, em San Siro, não será decisivo, mas poderá ser uma oportunidade para o Benfica melhorar a sua situação no Grupo D, depois da derrota, em casa, com os austríacos do Salzburgo.

«A última época na Liga dos Campeões começou melhor para nós, ganhamos os jogos em casa e tornámos tudo mais fácil. Agora estamos numa situação em que perdemos o primeiro jogo em casa, portanto não vai ser fácil. São apenas seis jogos na fase de grupos para fazer a diferença e apenas duas equipas seguem para a fase a eliminar», começou por enunciar.

Uma situação mais difícil, mas nada vai ficar decidido esta terça-feira. «A situação é mais difícil, isso é claro, mas penso que o jogo de amanhã não é decisivo. Nesta altura não estamos a olhar para a classificação, estamos totalmente focados nos 90 minutos de amanhã. Cada jogo é decisivo nos respetivos grupos e amanhã temos a oportunidade de melhorar a nossa situação. É difícil, já sabemos, seria muito bom ganharmos, talvez até um ponto seja bom, mas em primeiro lugar temos de fazer um bom jogo para termos a oportunidade de conseguirmos pontos e é nisso que estamos focados», acrescentou.

Um embate difícil, mas Schmidt garante um Benfica em San Siro de cabeça levantada, sem «medo» do adversário. «Não temos medo, nunca temos medo dos adversários que defrontamos, mas respeitamos sempre o adversário, especialmente quando se trata de uma equipa como Inter», destacou.

Um respeito pelo adversário que pode complicar o jogo caso se coloque em vantagem no marcador. «São uma equipa completa, podem jogar um futebol diferente, podem defender se precisarem, mas também podem atacar se precisarem de golos, portanto, penso que têm jogadores experientes, têm muitas armas no banco. Mostraram isso nos últimos jogos. Temos de estar preparados para tudo. Eles não têm apenas um estilo de jogo, tal como nós também não temos apenas um, temos de tentar influenciar a história do jogo o mais possível, procurar ganhar vantagem, porque quando eles estão à frente é mais difícil. É esse o nosso estado de espírito para amanhã, precisamos de uma boa abordagem técnica em todas as fases do jogo e temos de jogar o nosso melhor futebol», destacou.

Os dois emblemas defrontaram-se há cerca de seis meses, em abril passado, mas as equipas não serão propriamente as mesmas esta terça-feira. «Nós fizemos algumas mudanças na nossa equipa, no nosso onze inicial, temos jogadores novos na equipa. O Inter também fez algumas mudanças, penso que as maiores diferenças são no ataque. Perderam o Lukaku e o Dzeko e conseguiram o [Marcus] Thuram. Penso que foi uma boa contratação porque acho que ele encaixa muito bem com o Lautaro Martínez», referiu.

Mudaram algumas caras, mas o estilo de jogo, na opinião de Schmidt, mantém-se idêntico. «Têm uma boa combinação na frente, mas penso que jogam de uma forma muito similar, com a mesma tática, com a linha de cinco na defesas, três médios e dois avançados. Jogam com alas ofensivos, penso que o jogo deles passa muito por aí, pelo Dumfries e pelo Dimarco. Também têm outros jogadores que podem jogar naquela posição, fazem muitos cruzamentos, têm sempre muitos jogadores atrás da bola, é muito clara a forma como eles jogam, a forma como eles tornam difícil aos adversários criarem oportunidades», destacou ainda.