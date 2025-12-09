José Mourinho destaca os pontos mais fortes do Nápoles e diz não pensar no reencontro com jogadores que bem conhece, como McTominay ou Lukaku. O técnico confessa ainda que caso tivesse começado a época à frente do Benfica, não o teria feito com o atual plantel que tem à disposição e que foi escolhido por Bruno Lage:

Desempenho do Benfica se Mourinho tivesse começado a época?

«Não posso dizer que se tivesse começado estaria melhor ou estaria pior. Acho que é uma leviandade dizê-lo. Não quero entrar por aí, não me sinto confortável a dizê-lo. Se fosse eu a começar o campeonato, não tinha começado o campeonato com este plantel, mas não comecei. Não fui eu que comecei, foi o treinador anterior que começou, decidiu e pediu. Também podia dizer que se ele estivesse cá neste momento poderia estar melhor, porque estava com uma equipa que foi ele que escolheu. Talvez sim, talvez não. Não sou capaz de dizer que comigo estaríamos melhor se tivesse começado desde início no campeonato.»

Reencontro com McTominay e Lukaku

«Essas coisas mais emocionais para mim são antes do jogo e depois do jogo. Durante o jogo não tempo para pensar nisso, não tenho tempo para pensar neste tipo de viagens que me levam para longe do que é o jogo. É o jogo que precisamos de ganhar, contra um adversário que tenho a humildade de dizer que é muito forte, mas vamos fazer de tudo para ganhar e conseguir um bom resultado.»

Qualidades do Nápoles e pontos menos fortes?

«É impossível detetar alguma coisa que eu possa dizer: "Aqui são fracos e não sabem fazer". As equipas italianas são muito compactas, com grandes jogadores e que oferecem muitas opções. Considero o Antonio Conte um dos treinadores mais fortes. O David Neres está a jogar bem, mas se não jogar ele joga o Politano e não muda nada. O Nápoles é isso, vive de talentos individuais e de uma cultura tática muito forte.»