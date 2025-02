O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões voltou a colocar o Barcelona no caminho do Benfica, depois do louco 4-5 no Estádio da Luz, mas agora só há espaço para um dos históricos emblemas ibéricos nos quartos de final. Quem vai seguir em frente?

Os dois clubes cruzaram-se na primeira fase da primeira competição da UEFA, a 21 de janeiro, e os catalães levaram a melhor, num jogo espetacular, com um golo em tempo de compensação (5-4), já depois da equipa de Bruno Lage ter estado a vencer por 3-1 e 4-2.

Os dois clubes acabaram por chegar aos oitavos de final, o Barça com uma qualificação direta, o Benfica através do play-off.

Agora o duelo será a duas mãos, primeiro novamente na Luz, a 5 de março, depois em Montjuic, no dia 11 do mesmo mês.

Quem está em melhores condições para seguir para os quartos de final?