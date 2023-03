O Benfica vai conhecer o adversário dos quartos de final da Liga dos Campeões esta sexta-feira, a partir das 11h00, no sorteio que está marcado para Nyon, na Suíça.

Nesta altura da competição, como se sabe, já não há equipas fáceis e o sorteio tem apenas uma condicionante que até está mais relacionada com o calendário do que propriamente com o emparelhamento dos jogos: Inter e Milan não podem jogar no mesmo dia em casa, a não ser que se defrontem, uma vez que partilham o mesmo estádio.

Assim, entre o atual campeão da Europa, duas equipas inglesas, outras três italianas e o poderoso Bayern Munique, qual considera mais acessível para o Benfica chegar às meias-finais?

