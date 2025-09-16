Sudakov, médio do Benfica, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota do Benfica frente ao Qarabag, por 3-2:

Dificuldades frente ao Qarabag

«O jogo foi difícil, mas temos de levantar a cabeça e crescer. Temos de analisar e assumir a responsabilidade pelo jogo que fizemos. Há que olhar para o próximo jogo e trabalhar mais.»

Reação da equipa após derrota no Estádio da Luz?

«Estávamos a ganhar 2-0 e a controlar o jogo, mas depois o jogo mudou. O Qarabag não fez muito, mas em cada momento de transição havia muita dificuldade da nossa parte. Temos de reagir a este momento e tentar seguir em frente. O mais importante é fazer melhor do que fizemos hoje.»

«É fantástico jogar pelo Benfica e com esta equipa. Tenho de crescer e melhorar em muitos aspetos.»