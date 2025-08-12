Franck Haise, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica sobre o Nice por 2-0:

[Dificuldades frente ao Benfica nos dois jogos desta 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões]

«Nesta fase não temos armas para competir a este nível, temos de ter cabeça fria. Demos o nosso melhor e entrámos bem na primeira parte, mas podíamos ter feito um pouco mais.»

«Não temos armas para jogar na Liga dos Campeões. Vamos centrar atenções na Liga Europa, porque existe um sentimento de vingança pelo que aconteceu na última temporada, quando terminámos no penúltimo lugar da fase de liga. Esse sim, é o nosso nível, mas temos de estar melhores do que em 2024/25.

[Nice com muitas ausências para ambos os jogos]

«Tivemos dez ausências, entre lesionados, jogadores a recuperar e outros que saíram do clube. Não sei se terei algum disponível para sábado. Temos de ir ao mercado e fazer contratações.»