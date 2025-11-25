Anatoliy Trubin, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica sobre o Ajax, por 2-0, na quinta jornada da Liga dos Campeões:

Análise à vitória sobre o Ajax

«Estamos felizes com a vitória, queremos continuar na Liga dos Campeões e os três pontos são muito importantes. Pessoalmente, eu tento fazer o melhor pela equipa e pelo clube.»

Benfica ainda está «vivo» na Champions

«Todos os jogos são importantes para o Benfica, não há outro resultado sem ser a vitória. Se não os adeptos vão ficar "malucos e chateados". Após um mau resultado queremos mostrar que estamos a melhorar e queremos orgulhar este clube. Ainda estamos vivos na Liga dos Campeões, faltam três jogos, cada jogo vai ser difícil e a pressão será maior. Temos de estar focados nos próximos jogos.»

RELACIONADOS
Dahl: «Um esforço coletivo muito bom e no fim conquistámos três pontos»
Champions: Ajax-Benfica, 0-2 (crónica)