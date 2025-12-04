O Benfica está impedido de vender bilhetes para o próximo jogo fora na Liga dos Campeões, frente à Juventus, depois de incidentes registados no encontro com o Ajax, em Amesterdão. A informação foi confirmada esta quinta-feira pelo próprio clube, através de comunicado oficial.

A sanção surge na sequência do acendimento de tochas na bancada onde estavam adeptos encarnados, comportamento que a UEFA considera infração grave no regulamento disciplinar. Como consequência, os benfiquistas não poderão disponibilizar ingressos aos seus adeptos para a deslocação a Turim.

No mesmo comunicado, o Benfica revelou que tem ainda pendente uma partida de pena suspensa por um período de dois anos. Isto significa que qualquer novo incidente envolvendo pirotecnia, seja no Estádio da Luz ou em jogos disputados no estrangeiro, poderá desencadear castigos ainda mais severos.

Entre as possíveis medidas adicionais encontram-se uma nova interdição da venda de bilhetes para jogos fora e até a interdição de acesso a determinados sectores do Estádio da Luz em compromissos europeus.

Face ao cenário de risco, o clube encarnado deixou um apelo direto aos seus adeptos, pedindo um comportamento exemplar para evitar sanções que prejudiquem o Benfica dentro e fora de campo.

«O Sport Lisboa e Benfica volta, por isso, a apelar aos seus adeptos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa, protegendo o Clube de sanções adicionais», refere o comunicado.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«O Sport Lisboa e Benfica informa que, na sequência do acendimento de tochas ocorrido no jogo frente ao Ajax, em Amesterdão, o Clube está impedido pela UEFA de proceder à venda de ingressos para o próximo jogo fora na Liga dos Campeões, diante da Juventus.

Para além disso, pende ainda sobre o Benfica uma partida de pena suspensa por um período de dois anos, pelo que qualquer novo incidente relacionado com pirotecnia – seja em jogos disputados no Estádio da Luz ou em deslocações ao estrangeiro – resultará numa nova interdição de venda de bilhetes para encontros fora de portas e numa possível interdição de acesso a determinados sectores nos jogos em casa.

O Sport Lisboa e Benfica volta, por isso, a apelar aos seus adeptos para que tenham um comportamento exemplar no apoio à equipa, protegendo o Clube de sanções adicionais e garantindo que todos continuamos a viver o Benfica com a paixão e o entusiasmo que a nossa história merece.»

[Artigo atualizado às 11h06]