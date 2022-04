O empate em Anfield representa uma injeção de confiança para o dérbi com o Sporting, da 30.ª ronda da Liga? Veríssimo admitiu que o Benfica deve sair «moralizado» pelo resultado contra o Liverpool e considerou que a visita a Alvalade será «mais uma jornada de Liga dos Campeões».



«Tenho de saber se não vai ficar ninguém de fora. Temos de recuperar os jogos quer fisicamente, quer mentalmente. Estes jogos desgastam. Mas estamos na alta competição e temos de ter capacidade para lidar com isto. O próximo jogo com o Sporting é um dérbi. Diria até que é mais uma jornada de Liga dos Campeões. A injeção de que me está a falar... Em função dos resultados e da forma como a equipa se apresenta diante de adversários que lhe colocam dificuldades, só tem de sair reforçada e moralizada», respondeu, antes de elaborar o raciocínio.



«Não gostaríamos de sofrer três golos, mas temos de ver o copo meio cheio. Jogámos contra uma equipa complicada. Não me lembro de ver muitas equipas fazerem três golos aqui. Terminámos o encontro com um golo anulado. É verdade que o Liverpool também teve as suas oportunidades. Foi um jogo aberto e competitivo. Acho que toda a equipa deve estar orgulhosa do que fez hoje.»



O dérbi entre Sporting e Benfica joga-se no próximo dia 17 de abril, às 20h30, em Alvalade.