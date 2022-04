Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa de Anfield, após o empate a três golos contra o Liverpool, resultado insuficiente para avançar para as meias-finais da Liga dos Campeões:



«A equipa tem de estar orgulhosa do percurso que fez. O trajeto começou com o Spartak, depois houve a eliminação do PSV e um grupo difícil com Bayern Munique e Barcelona. A equipa passou o grupo com mérito dos jogadores e da equipa técnica anterior. Na fase a eliminar apanhámos o Ajax. Foi um jogo competitivo e dividido, mas passámos com mérito. Calhou-nos o Liverpool e sabíamos que a montanha era alta. O desafio era muito grande.



Acreditámos que seria possível passar. Quando abordamos os jogos, independentemente de ser um jogo de grau de dificuldade elevada, acreditamos que podemos dividir o jogo. O resultado da Luz fez com que trouxéssemos uma grande desvantagem. A nossa perspetiva era marcar primeiro. Se isso acontecesse, poderíamos aproveitar alguma intranquilidade do Liverpool. Aconteceu o contrário.



Ainda assim, a equipa deu uma boa resposta com o golo do Ramos. Na segunda parte não entrámos bem, sofremos dois golos de bola parada, um momento do jogo que temos de controlar melhor. Ainda assim, fica a reação muito positivo da equipa. Mesmo a perder por dois golos de diferença, acreditou que podia chegar à frente e criar perigo. Materializámos o ascendente que tivemos, embora o jogo tenha estado dividido pois jogámos com o Liverpool, e fizemos dois golos. Foi um jogo difícil e competitivo. Os benfiquistas têm de estar tristes, como nós estamos, mas orgulhosos da campanha da equipa.



Não há vitórias morais. Perdemos um jogo e empatámos outro. O objetivo era passar. Sabíamos que seria muito complicado. A que sabe o resultado? Não sabe bem nem mal. O objetivo era passar. Fizemos um bom jogo numa noite europeia que deve deixar os adeptos orgulhosos, mas o que fica é a eliminação. Agora vamos olhar para o que falta da Liga.»