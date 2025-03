O final do jogo entre Barcelona e Benfica ficou marcado por distúrbios nas bancadas entre adeptos do clube português e as forças de segurança do Estádio Lluis Company, em Montjuic, como é possível ver nas imagens que andam a circular nas redes sociais.

Os incidentes verificaram-se já depois do final do jogo, quando boa parte dos adeptos já tinha abandonado o estádio. Um grupo de adeptos do Benfica procurou forçar a saída do setor da bancada dos visitantes face à oposição dos stewards e sob a provocação de alguns adeptos do Barcelona.

Ora veja: