O Benfica volta a encontrar o Barcelona nos oitavos de final da Liga dos Campeões depois da espetacular derrota (4-5), no Estádio da Luz, na primeira fase da competição, num embate entre os dois gigantes ibéricos que contou com nove golos.

A equipa de Bruno Lage chegou a estar a vencer por 3-1 (Pavlidis assinou o hat-trick mais rápido da Champions) e 4-2, mas não resistiu à pressão final dos catalães que, com Raphinha em plano de destaque, acabaram por virar o resultado com um golo do antigo jogador do Sporting marcado já ao sexto minuto do período de compensação.

Um jogo isolado que vai, agora, contar com mais dois episódios que prometem também ser empolgantes, com o sorteio dos oitavos de final a ditar novo duelo dos encarnados com o Barça, agora com dose dupla.

O jogo da primeira mão, a 4 ou a 5 de março, vai jogar-se novamente no Estádio da Luz, enquanto o jogo da segunda mão, em Montjuic, na semana seguinte, está marcado para 11 ou 12 de março.

