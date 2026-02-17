O futebolista brasileiro Vinicius Júnior reagiu, na noite desta terça-feira, aos acontecimentos no jogo com o Benfica, decidido com um golo seu a favor do Real Madrid (0-1) que surgiu antes da interrupção do árbitro François Letexier, por queixas de Vinicius, que disse ao árbitro que Prestianni lhe tinha chamado «mono» (macaco, em português).

«Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam de colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família», começou por referir Vinicius, numa mensagem publicada na sua conta oficial, no Instagram.

«Eu recebi cartão amarelo por comemorar um golo. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm de ser sobre o Real Madrid, mas é necessário», concluiu.

O caso no jogo da Luz já motivou várias reações, entre as quais as dos treinadores José Mourinho e Álvaro Arbeloa.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também já se manifestou solidária com o atleta brasileiro que representa a seleção do seu país.

Antes de publicar a mensagem, Vinicius tinha deixado a Luz em silêncio, minutos antes (ver vídeo associado).