Weigl, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da TVI24, após o empate frente ao PSV, em Eindhoven, que deu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Estamos muito contentes. Era o nosso grande objetivo e estamos muito contentes pela entrada na Liga dos Campeões. O Benfica tem de estar na Liga dos Campeões. Demos tudo, apesar de o jogo não ter sido fácil porque o PSV também pertence à Liga dos Campeões. Fizemos tudo o que foi possível fazer sem bola. Ninguém teve medo de correr, todos correram uns pelos outros. E foi assim que ganhámos, quer dizer, empatámos, mas soube a vitória.



Depois da expulsão ficou claro que tínhamos de defender. Sabíamos que seria difícil manter a bola e criar o nosso jogo de posse. Como disse, todos ficámos juntos e lutámos por cada metro. Fomos ao limite e no final tivemos alguma sorte. O PSV pressionou muito e teve uma grande oportunidade. Às vezes é preciso um pouco de sorte.



É sempre bom estar a Liga dos Campeões. Tudo pode acontecer, é onde estão as melhores equipas do mundo. Mas temos qualidade para superar a fase de grupos, embora estejamos dependentes dos adversários que nos calhem em sorte. Vamos olhar para nós, somos um grande clube e juntamente com os nossos adeptos, podemos conseguir grandes coisas.»