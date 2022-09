Karim Benzema vai desfalcar o Real Madrid até outubro, revelou o emblema espanhol.

«Após os exames efetuados ao nosso jogador Karim Benzema pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo semitendíneo e uma sobrecarga no quadríceps, ambos na coxa direita», lê-se na nota informativa dos merengues.

Assim, Benzema está «fora de combate» devido a uma duas lesões na coxa direita que o levaram a deixar o jogo com Celtic, nesta terça-feira, aos 30 minutos.

Já o caso de Éder Militão, que também saiu lesionado no jogo em Glasgow (que o Real venceu por 3-0), parece não ser preocupante. O central ex-FC Porto apresentou queixas na perna esquerda e a ecografia realizada descartou a existência de uma lesão muscular. Ainda assim, o jogador brasileiro vai ser submetido a exames complementares na quinta-feira.