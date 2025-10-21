O Manchester City venceu na visita ao Villarreal por 2-0, esta terça-feira, em Espanha, em jogo da terceira jornada da fase de liga, que teve um golo do português Bernardo Silva.

Com Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva no onze inicial, o Manchester City inaugurou o marcador ao minuto 17, com um golo do suspeito do costume: Erling Haaland. O norueguês concluiu, na área, assistido por Rico Lewis, um belo desenho ofensivo da equipa inglesa. Haaland chega ao 15.º golo esta época pelo Manchester City, em 11 jogos. Só não marcou mesmo ao Tottenham.

Ao minuto 40, Bernardo Silva fez, de cabeça, o 2-0, com assistência de Savinho, fechando o marcador a favor da equipa treinada por Pep Guardiola.

A segunda parte ficou marcada pela saída, por lesão, do médio Nico González, ex-FC Porto, ao minuto 57. Entrou Kovacic para o seu lugar.

Bernardo Silva e Rúben Dias foram dois dos jogadores que viram cartão amarelo, numa vitória que permite ao Manchester City ter agora sete pontos e seguir nos lugares de apuramento direto para os oitavos de final. O Villarreal continua com um ponto, em lugar de eliminação.