Após o jogo da passada quarta-feira, o FC Porto lembrou a acusação de que Bernardo Silva foi alvo por parte da Federação inglesa, na sequência de uma brincadeira com Mendy nas redes sociais, referindo na sua newsletter, «Dragões Diário», que o português «é conhecido internacionalmente por ter sido condenado por racismo».



Numa nota enviada ao Maisfutebol, os «citizens» lembram quando os dragões foram punidos em 20 mil euros pela UEFA por cânticos racistas dirigidos a Balotelli e Yaya Touré, em 2012.



«Não é a primeira vez que o FC Porto reage mal em circunstâncias como esta. Desta vez são as críticas equivocadas e dirigidas a alguns dos nossos jogadores individualmente e, na verdade, ao nosso treinador, que rejeitamos totalmente. Em 2012, quando nos encontrámos, foi a negação do clube face ao claro comportamento racista dos seus adeptos, pelo qual foram investigados e multados. Neste contexto, esta última explosão é quase tão surpreendente quanto dececionante», refere o clube inglês.



Além disso, a newsletter portista visou ainda Guardiola e Fernandinho, técnico e jogador do City, respetivamente, que criticaram a postura do FC Porto no jogo da passada quarta-feira.