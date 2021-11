José Marsà e João Goulart foram os principais destaques no treino do Sporting, na véspera da receção ao Besiktas, da quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.



Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível confirmar a presença dos dois defesas na sessão de trabalho. Em sentido contrário, Tiago Tomás não subiu ao relvado, continuando a recuperar de lesão.



O Sporting-Besiktas está agendado para as 20h00, da próxima quarta-feira, em Alvalade.