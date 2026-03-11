Bodo/Glimt e Sporting medem forças esta quarta-feira, a partir das 20h, sendo que Rui Borges tem duas baixas por castigo e que o obrigam a fazer mudanças no onze inicial.

Maxi Araújo está de fora por acumulação de amarelos e para o seu lugar deve entrar Fresneda. Quer isto dizer que Vagiannidis irá entrar para o corredor direito, com Diomande e Gonçalo Inácio na zona central da defesa.

Mais à frente, a ausência de Pedro Gonçalves faz com que Luis Guilherme regresse às escolhas iniciais de Rui Borges, juntamente com Trincão e Geny Catamo no apoio a Luis Suárez. Recorde-se que esta é a primeira mão dos «oitavos» da Champions e na próxima terça-feira há segunda mão no Estádio José Alvalade.

Do outro lado, o Bodo/Glimt deve apresentar o onze mais forte e precisamente o mesmo que derrotou o Inter no play-off de acesso a esta fase da competição, com destaque para a frente de ataque composta por Ole Blomberg, Kasper Hogh e Jens Petter Hauge, melhor marcador da equipa nesta edição da Champions, com seis golos.

