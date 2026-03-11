Bruno Quadros, o adepto com a «melhor vista» para o recinto do Bodo/Glimt, está impedido de receber sportinguistas ou quaisquer adeptos para o jogo desta quarta-feira, entre os noruegueses e o Sporting.

Através da rede social Instagram, partilhou um mail que recebeu da administração do prédio, em que se queixa do «comportamento» dos convidados, que colocaram uma bandeira na varanda e entoaram cânticos para os jogadores, durante o treino de adaptação ao relvado.

«Recebi uma reclamação sobre o comportamento de pessoas que se estão a debruçar na janela durante o treino. Tanto o Bodo/Glimt como a polícia querem que isso pare imediatamente. Se isto acontecer esta quarta-feira, a polícia vai tomar medidas e impedir qualquer pessoa de entrar no apartamento», pode ler-se no mail.

Assista aqui às declarações do adepto: