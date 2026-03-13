É um dos desafios mais conhecidos das últimas temporadas, muito por culpa de um adepto do Manchester United: o ato de cortar o cabelo após cinco triunfos consecutivos.

Ora, enquanto o fã dos red devils continua na sua saga há quase um ano e meio, houve um adepto mais sortudo que o conseguiu fazer em muito menos tempo e às custas do Sporting.

O triunfo do Bodo/Glimt sobre os leões, na primeira mão dos oitavos da Liga dos Campeões, foi o quinto seguido na prova milionária dos noruegueses e levou ao corte do cabelo em pleno estádio (!).

Diante da formação de Rui Borges, o Bodo completou uma série que começou com o triunfo sobre o Man. City (3-1), ao qual seguiram-se o At. Madrid (2-1) e, por duas vezes, o Inter (3-1 e 2-1).

Veja aqui o momento do corte de cabelo: