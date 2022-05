A UEFA divulgou nesta terça-feira a bola com que se vai jogar a final da Liga dos Campeões, entre o Liverpool e Real Madrid.

Num ano marcado pela guerra na Ucrânia, que até obrigou à mudança da final de São Petersburgo para Paris, a bola com que se vai jogar o jogo decisivo tem um detalhe marcante: a palavra paz escrita em inglês e em cirílico.

The official #UCLfinal match ball is here 🤩#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w