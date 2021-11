O Ajax venceu em Dortmund, o Borussia, por 3-1, em jogo da quarta jornada do grupo C, e garantiu a passagem aos oitavos de final.



Os alemães começaram melhor o encontro e tiveram duas ocasiões para marcar por Bellingham e Reus. No entanto, a equipa de Marco Rose sofreu um rude golpe aos 29 minutos quando Hummels foi viu o cartão vermelho direto.



Apesar da inferioridade numérica, o Dortmund conseguiu chegar à vantagem. Bellingham foi carregado em falta na área e Marco Reus, da marca de penálti, fez o 1-0. Haaland, lesionado tal como Guerreiro, vibrou com o golo nas bancadas.



Por esta altura, Marco Rose já tinha prescindido de Thorgan Hazard para introduzir Pongracic. A segunda parte foi, ainda assim, distinta. Nas asas de Antony, o Ajax partiu para cima do adversário e igualou a contenda aos 72 minutos. O cruzamento do brasileiro sofreu um ligeiro desvio e chegou a Tadic que marcou - ainda que tenha batido contra o poste.



O Borussia Dortmund tentava ter bola e resgatar, pelo menos, um ponto da partida. No entanto, Antony tinha outras intenções. O prodígio brasileiro recebeu na direita e levantou para o cabeceamento certeiro de Haller. Sétimo golo do avançado do Ajax na fase de grupos da Liga dos Campeões, um registo que impressiona, ao minuto 87.



Em cima do apito final, o recém-entrado Klaassen fixou o resultado final novamente a passe de Antony. Com esta vitória, o Ajax chega aos 12 pontos, fruto de quatro triunfos em quatro jogos, e está apurado para a fase seguinte. Além disso, os campeões da Holanda deixam o Borussia Dortmund em igualdade pontual com o Sporting no segundo lugar. Ambas as equipas têm seis pontos (Imagens vídeo Eleven Sports).