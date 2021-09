O Sporting voltou a perder na Liga dos Campeões mas, desta vez, regressa de Dortmund com a dignidade intata. A equipa de Ruben Amorim revelou um upgrade em relação ao primeiro jogo com o Ajax, demonstrou uma maior consistência defensiva, deixando o adversário sucessivamente fora de jogo (quatro golos anulados), e até rematou mais do que os alemães, embora apenas com um remate enquadrado. Mas para o resultado final contou apenas o golo solitário do holandês Malen que obriga os leões a vencer o próximo jogo, com o Besiktas em casa, para poder continuar na corrida para os oitavos de final.

Os leões até entraram bem no jogo, tentando conter a forte intensidade que o Borussia procurou impor no jogo, com uma pressão a toda a largura do terreno e com uma boa sintonia defensiva. A equipa alemã, mesmo sem a referência de Erling Haaland, que não recuperou para este jogo, até chegava com facilidade à área leonina, mas Malen e Reus caíam sucessivamente em fora de jogo. Um jogo que, apesar de tudo, começou com uma falsa partida, com os alemães a carregarem desde logo no acelerador para travarem logo a seguir face a uma lesão de Dahoud que teve de ser substituído.

O Borussia teve de aguardar pelo aquecimento e entrada de Julian Brandt para voltar a imprimir velocidade no jogo permitindo ao Sporting adaptar-se à velocidade que os alemães impunham. O Borussia voltou a acelerar, mas agora tinha pela frente uma equipa que defendia com personalidade, com Sarabia e Tiago Tomás, um de cada lado, a ajudarem a fechar os corredores e com uma linha defensiva a revelar uma sintonia quase perfeita. Malen chegou a colocar a bola nas redes de Adán por duas vezes, só na primeira parte, e também acertou no poste, mas a verdade é que nestes três lances Malen ou Reus estavam adiantados.

Malen: à terceira valeu mesmo

O Sporting tinha menos bola, é verdade, mas até conseguia responder com profundidade, conquistando três pontapés de canto na primeira parte, com a Coates a tentar um pontapé acrobático num deles. A forma segura com o Sporting defendia empolgou as bancadas e, durante largos minutos, foram os portugueses que se fizeram ouvir nas bancadas. No entanto, a consistência do Sporting desmoronou-se em três tempos, aos 37 minutos, numa transição rápida pelo corredor central. Akanji abriu para Belingham que, por sua vez lançou Malen. O avançado holandês invadiu a área com dois toques e ao terceiro bateu Adán com um remate colocado junto ao poste.

Os leões acusaram o golo e perderam momentaneamente o equilíbrio diante de um Dortmund que continuava a acelerar, mas também continuava com problemas nos travões, voltando a cair sucessivamente em fora de jogo.

A segunda parte começou nos mesmos moldes, com o Dortmund a acelerar e Reus a marcar com um remate cruzado, mais uma vez adiantado. Não valeu. O Sporting entrou mais aguerrido, a lutar mais pela posse de bola e conseguiu equilibrar a contenda, num jogo mais repartido. Ruben Amorim aproveitou o embalo e lançou Nuno Santos para o lugar do apagado Tiago Tomás. Estávamos já a chegar à hora de jogo, altura em que, tradicionalmente os adeptos do Borussia se levantam para redobrar o apoio à equipa, mas a verdade é que logo a seguir voltaram a ouvir-se os tradicionais cânticos leoninos.

O Borussia começava a acusar o desgaste da forte intensidade que aplicou nos primeiros sessenta minutos e Porro voltou a descer pelo flanco. O Borussia ainda viu um quarto golo anulado, novamente com Reus a cruzar para Malen, mas o holandês estava outra vez adiantado. Aqui já era evidente a quebra dos alemães que Marcos Rose procurou recuperar com uma série de alterações. Amorim também arriscou tudo nos instantes finais com as entradas de Jovane, Esgaio, Tabata e Bragança e o Sporting acabou o jogo instalado no meio-campo do Dortmund.

Faltou apenas um golo para o Sporting regressar a casa com os primeiros pontos, mas a verdade é que Ruben Amorim passa a ter uma equipa mais experiente que é candidata a vencer o Bsiktas, em Istambul, na próxima ronda.