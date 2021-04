O Borussia Dortmund teve o mérito de assustar o Manchester City, mas não teve capacidade para suster ao poderio contrário e acabou por sucumbir na segunda parte (2-1). Os ingleses seguem para as meias-finais, onde vão defrontar o PSG.



Com Raphael Guerreiro de início, os germânicos entraram muito bem na partida, pressionaram alto e aproveitaram o espaço entrelinhas deixado pelo oponente. Dahoud deixou o primeiro aviso com um pontapé à figura de Ederson antes do teenager Bellingham brilhar. O inglês, de 17 aninhos, aproveitou um primeiro remate que bateu em Stones para marcar com um pontapé ao ângulo.



O Dortmund sonhava liderado por um jovem... inglês. Pouco depois, os alemães tiveram nova oportunidade por Akanji a cruzamento de Guerreiro. No entanto, o lance acabou nas luvas de Ederson.



Com o decorrer dos minutos, o líder da Premier League melhorou. Começou a pressionar mais alto, foi mais agressivo e acabou por incomodar a defesa adversário. Numa dessas ocasiões, De Bruyne recuperou à entrada da área e acertou na trave com Bernardo a falhar a recarga.



Bellingham estava a encher o campo. Além do golo, o inglês impediu com um corte decisivo o golo de Mahrez. O Dortmund resistiu e saiu a sorrir ao intervalo. Afinal, estava em vantagem na eliminatória.



Sem fazer qualquer substituição, Guardiola revolucionou a equipa (Bernardo e Rúben Dias jogaram o jogo todo). A bola circulou mais rápido, os jogadores tiveram outra mobilidade, enfim, a equipa pareceu-se mais com o City das provas internas. Ainda assim, precisou de um «brinde» de Emre Can - já havia estado ligado ao golo de De Bruyne no jogo a primeira mão. O internacional alemão cometeu uma infantilidade ao desviar com o braço um cruzamento inofensivo de Foden para a área e deixou Mahrez com tudo para marcar. O argelino não falhou o penálti e igualou o jogo.



Em vantagem na eliminatória, os «citizens» esconderam a bola e não concederam ao adversário a possibilidade de responder ao golo sofrido. Apesar de maior posse de bola, o conjunto de Guardiola só criou oportunidades de golo nos 15 minutos finais, quando o Dortmund decidiu arriscar em busca do golo que atirasse o jogo para prolongamento.



Depois de Hitz ter negado o golo a De Bruyne num lance «à Messi», Phil Foden enviou uma bomba para o fundo da baliza do Dortmund após uma jogada de laboratório. O guarda-redes dos alemães fica mal na fotografia ao tocar na bola antes desta entrar.



Imperou a lei do mais forte, no fundo. O City bateu o Dortmund por 4-2 no somatório dos dois jogos.