O Borussia Dortmund foi à Bélgica vencer o Club Brugge por 3-0 e agarrar a liderança do grupo F.



O conjunto alemão desbloqueou o encontro logo aos 13 minutos. Num lance iniciado por Guerreiro, Delaney cruzou para uma defesa incompleta de Mignolet. Thorgan Hazard reagiu mais rápido que os restantes e atirou para a baliza deserta, fazendo o primeiro golo da carreira na Champions (14m).



Volvidos quatro minutos, apareceu, qual furacão, Erling Braut Haaland. O internacional norueguês fez o 2-0 na sequência de uma jogada confusa na área belga e chegou ao bis aos 32 minutos após assistência de Meunier.



O prodígio do Dortmund leva 14 golos (!) em 11 jogos, números jamais visto na competição.



O emblema germânico geriu a vantagem até aos instantes e beneficiou do empate em São Petersburgo para chegar ao primeiro lugar. Com Wendel no banco, o Zenit chegou ao intervalo em vantagem no marcador frente à Lazio fruto de uma jogada digna de futebol de praia: Zhirkov cruzou, Dzyuba cabeceou para Kuzyayev que lhe devolveu a bola com a cabeça. O gigante avançado da equipa de São Petersburgo assistiu de cabeça Erokhin que fuzilou Pepe Reina.



Com várias das principais figuras ausentes devido à Covid-19, casos de Luis Alberto, Immobile ou Strakosha, a formação romana acabaria por chegar ao empate pelo ex-Sporting Caicedo. O equatoriano surgiu solto de marcação na área e desviou um cruzamento de Acerbi para o fundo da baliza russa.



O Zenit ainda fez o 2-1 no último minuto. Porém, o lance foi invalidado após recurso ao VAR por posição irregular de Dzyuba antes do passe para Mostovoy.