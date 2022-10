Borussia Dortmund e Manchester City empataram sem golos, numa partida da quinta jornada do grupo G da Liga dos Campeões.



O resultado acaba por beneficiar os dois conjuntos. Sem o lesionado Guerreiro, os alemães asseguraram o bilhete para os oitavos de final enquanto os citizens confirmaram o primeiro lugar do grupo.



Com Rúben Dias e Cancelo na equipa inicial, os campeões ingleses sentiram dificuldades para criar ocasiões de golo. No regresso ao Signal Iduna Park, Haaland ficou em branco. Até ao intervalo, os germânicos poderiam ter chegado ao 1-0, mas o estreante Ortega impediu o golo de Moukoko.



No arranque da segunda parte, já com Bernardo Silva no lugar de Haaland e com Akanji na vez de Cancelo, o Manchester City teve uma ocasião soberana para chegar ao 0-1. Porém, Mahrez permitiu a defesa de Kobel.



O City chegou aos 11 pontos e já sabe que vai acabar o grupo G na primeira posição. O Borussia Dortmund vai terminar no segundo posto pela vantagem no confronto direto com o Sevilha, equipa que vai continuar a campanha europeia na Liga Europa. O Copenhaga está, por seu turno, afastado das provas europeias.