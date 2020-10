12 anos depois, o Olímpico de Roma vestiu-se de azul para o regresso da Lazio à Liga dos Campeões e acabou a sorrir graças a uma vitória da equipa de Inzaghi sobre o Borussia Dortmund (3-1).



De resto, a formação «laziale» teve um início de jogo tremendo. Logo aos seis minutos, Correa aproveitou uma perda de bola da equipa alemã e isolou Immobile que marcou à sua ex-equipa. À passagem dos vinte minutos, os romanos aumentaram a diferença no marcador graças a uma falha tremenda do guarda-redes Hitz.



Com Raphael Guerreiro em campo todo o encontro, os germânicos reagiram apenas no segundo tempo, aos 71 minutos, e por intermédio do suspeito do costume: Erling Braut Haaland. O norueguês surgiu solto na área e fuzilou o guarda-redes Thomas Strakosha.



Porém, as esperanças alemãs de resgatar, pelo menos, o empate da capital italiana esfumaram-se volvidos cinco minutos. Akpa Akpro, que tinha entrado aos 67 minutos, fugiu à defesa do Dortmund e assinou o 3-1 final. O ex-Salernitana (da Serie B) tornou-se no primeiro jogador da Lazio marcar na estreia na Champions desde Inzaghi (agora treinador) em 1999 frente ao Maribor.



Feitas as contas, Brugge e Lazio lideram o grupo F enquanto Zenit e Borussia Dortmund ainda não pontuaram.