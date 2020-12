Com (muito) sofrimento, mas garantido. A Lazio carimbou, em Roma, esta terça-feira, o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com o empate caseiro ante o Club Brugge, 2-2, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os belgas - que tinham de vencer - criaram dificuldades aos transalpinos e chegaram ao 2-2 final com menos um em campo e enviaram uma bola ao ferro em tempo de compensação. Venderam caro o desfecho no grupo F, que foi ganho pelo Borussia Dortmund (bateu o Zenit, 1-2). Os francófonos vão para a Liga Europa, via terceiro lugar.

No Olímpico de Roma, Jorge Correa fez o 1-0 para a Lazio (12m), mas Vormer respondeu de seguida com o empate (15m). O intervalo chegou com o 2-1 no marcador e com a Lazio em superioridade numérica: Ciro Immobile deu, de penálti, nova vantagem à equipa de Simone Inzaghi (27m) e Sobol foi expulso nos visitantes com duplo amarelo, o primeiro visto aos dois minutos e o segundo aos 39.

Em desvantagem no marcador e nos homens em campo, o Club Brugge não desistiu e relançou o apuramento ao empatar aos 76 minutos, por Vanaken.

O frenesim dos últimos instantes motivou mesmo alguma perda de tempo da equipa italiana, que originou um amarelo a Marusic, em cima do minuto 90. Nos quatro minutos de compensação, o jogo tornou-se incaracterístico, mal se jogou e muito por demérito da Lazio, que com mais um quase uma hora em campo, não só sofreu o 2-2 como se pôs a jeito com o susto no ferro da baliza de Reina, aos 90+2'.

Já na Rússia, o jogo até começou melhor para o Zenit, que já só jogava pela honra neste duelo. Driussi inaugurou o marcador aos 16 minutos e levou a equipa da casa em vantagem para o intervalo.

O Borussia, com muitas baixas para este jogo, como Haaland e Guerreiro – e sem treino de adaptação ao relvado, substituído por uma sessão de ativação física no hotel – teve virtualmente a vitória no grupo em causa, mas tudo mudou nos últimos 25 minutos. Piszczek fez o 1-1 ao minuto 68 e, no regresso a São Petersburgo, Axel Witsel assinou a reviravolta para o triunfo germânico, ao minuto 79. Tudo isto enquanto o Brugge empatava em Itália.

O Dortmund termina em primeiro com 13 pontos, a Lazio em segundo com dez, o Club Brugge tem terceiro com oito e o Zenit em último, com um ponto. De notar que os italianos passam sem qualquer derrota, apesar de terem empatado quatro dos seis jogos.