O Paris Saint-Germain está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Pelo caminho fica o Borussia Dortmund e um português, Raphael Guerreiro: triunfo francês por 2-0. Os golos de Neymar e Bernat fizeram a diferença num Parque dos Príncipes vazio, que teve até manifestações de fogo de artifício nas imediações do estádio.

Depois de vencer por 2-1 na Alemanha, o Borussia apresentou-se exatamente com o mesmo onze inicial do jogo da primeira mão dos oitavos de final. Já o PSG teve cinco alterações face à derrota em solo germânico, a mais evidente a de Kylian Mbappé, que arrancou o jogo no banco de suplentes.

Depois das eliminações aos pés de Barcelona, Real Madrid e Manchester United nos oitavos de final das últimas três edições, o PSG acabou com esse enguiço recente na liga dos milhões.

A equipa de Thomas Tuchel, técnico que acabou por eliminar o antigo clube, resolveu o que seria o resultado final na primeira parte.

Burki já tinha negado um remate potente de Cavani com uma defesa a uma perna aos 25 minutos, mas não conseguiu suster um cabeceamento de Neymar na pequena área, após um canto batido de forma calibrada e precisa por Di Maria. Hakimi ficou mal na fotografia: permitiu ao brasileiro ganhar a frente para concluir o lance e deixar os gauleses na frente da eliminatória.

E mais na frente ficaram mesmo em cima do intervalo, no primeiro de dois minutos de compensação. Neymar iniciou a jogada e Di Maria serviu Sarabia para um cruzamento que sofreu um desvio tão subtil quanto decisivo de Juan Bernat.

O Borussia entrou bem na segunda parte e teve outra disposição ofensiva para o golo que tanto precisava. No mínimo, tinha de marcar um para poder ir a prolongamento. Mas pela frente teve um PSG que tirou da qualidade individual um coletivo solidário a defender.

À frente, o tal poder individual quase dava mais frutos. Di Maria, aos 54 minutos, bateu um livre exemplar que teve aplicação total de Burki para evitar o 3-0.

Já com Mbappé e Kurzawa de um lado, Brandt e Reyna do outro, o Borussia acercou-se do terço ofensivo, mas o PSG não permitiu uma clara ocasião de golo aos homens de Lucien Favre.

Trancou a porta da baliza de Navas e tirou a chave dos quartos de final, num jogo que acabou com confusão em cima do minuto 90 após uma falta de Emre Can sobre Neymar, que valeu a expulsão ao médio do Borussia.