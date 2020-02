Dortmund tornou-se «Ha-La-Land» e o tweet do Borussia, logo a seguir ao triunfo sobre o Paris Saint-Germain, serviu para o sublinhar o nascimento de uma estrela, que brilha intensamente na Liga dos Campeões.

A primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões foi, de novo, noite de Erin Haaland.

O norueguês marcou os dois golos da vitória sobre o PSG e, aos 19 anos, tornou-se no primeiro jogador na mesma época a marcar por duas equipas diferentes na Liga dos Campeões, onde chegou aos 10 golos, sendo o segundo teenager – a seguir a Mbappé, que curiosamente ontem defrontou – a chegar a esse registo.

Ontem, Haaland abriu o marcador aos 68m com um desvio na pequena área a desfeitear Keylor Navas.

Pouco depois, o golo da noite: num remate imparável de pé esquerdo para Navas, a desfazer o empate dois minutos após Neymar ter igualado o marcador.

Haaland é apenas o quinto jogador a atingir a dezena de golos na época de estreia em toda a história da Taça/Liga dos Campeões e foi o que o fez no mais curto espaço de tempo: em apenas sete jogos.

O jovem avançado norueguês filho do antigo defesa internacional Alf-Inge Haaland conseguiu mais uma proeza no jogo de ontem. Num lance de contra-ataque correu 60 metros em apenas 6,64 segundos. A título comparativo, recorde-se que o recorde mundial é de 6,34.

E a verdade é que leva já 39 golos esta época – 11 no Dortmund e 28 no Red Bull Salzburgo – em apenas 29 jogos. Aos 19 anos, já se assumiu como um verdadeiro prodígio do futebol mundial.

No final do jogo, o jovem norueguês que se tornou num dos mais sonantes reforços do mercado de inverno, mereceu o devido tributo do «Muro Amarelo».