Lucien Favre , treinador do Borussia Dortmund, ficou satisfeito com o triunfo sobre o Paris Saint-Germain (2-1), mas defende que a sua equipa vai ter de jogar ainda melhor no Parque dos Príncipes para ambicionar seguir para os quartos de final.

«É difícil destacar um ou outro jogador, foi a equipa que deu tudo, foi uma vitória da equipa. Pensávamos que o PSG ia jogar em 4x1x4x1 ou em 4x4x2, mas conseguimo-nos adaptar», começou por referir aos microfones da RMSC Sport.

Quanto ao jogo no Parque dos Príncipes. «Vamos ter de jogar como hoje ou ainda melhor. Jogámos bem, mas no Parque vão ser precisos 90 ou 95 minutos muito compactos, com muita inteligência. Queríamos uma oportunidade e temos uma oportunidade», referiu ainda.