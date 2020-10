A veia goleadora de Haaland tem estado à vista na Liga dos Campeões, onde já começa a fazer história. Com 11 golos nos primeiros nove jogos que disputou na prova milionária, o jovem norueguês é dono do melhor arranque na Champions, mesmo quando comparado com os dez maiores artilheiros da competição.



Cristiano Ronaldo, melhor marcador da prova com 130 golos, até não somou qualquer remate certeiro nos primeiros nove encontros e Messi apenas marcou por duas vezes. Os únicos que se aproximam do avançado do Borussia Dortmund são Raúl, Van Nistelrooy e Henry, todos com sete golos nas primeiras nove partidas.



A capacidade de finalização é um dos maiores atributos de Haaland, que só precisou de rematar 16 vezes à baliza para marcar onze golos, com uma taxa de eficácia de 69 por cento na Liga dos Campeões. De destacar também que oito dos tentos apontados pelo norueguês foram ainda ao serviço do Red Bull Salzburg.



Depois de quatro golos ao Genk, três ao Nápoles, dois ao PSG, e um a Liverpool e Lazio, respetivamente,, Haaland pode juntar o Zenit às suas vítimas, já esta quarta-feira.