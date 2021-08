O Sporting não pode fazer cara feia ao sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realizou esta quinta-feira em Istambul, na Turquia.



Os campeões nacionais vão defrontar o Borussia Dortmund, o Ajax e o Besiktas. Os leões têm saldo positivo contra o atual campeão holandês e por outro lado, negativo contra os alemães.



Por sua vez, o Sporting tem registo histórico favorável contra as Águias Negras de Istambul: empataram um jogo e venceram outro.



SPORTING vs Borussia Dortmund: 2 jogos - duas derrotas



Os registos históricos mostram que os leões não se dão bem com o emblema alemão. Com Jorge Jesus ao comando da equipa, a equipa verde e branco perdeu em Alvalade na época 2016/17 num jogo da fase de grupos da Champions. Weigl, atualmente no Benfica, anotou o golo da vitória germânica. No Signal Iduna Park o Sporting foi derrota por 1-0.



Este é, portanto, um adversário de má memória.



2016/17 - fase de grupos da Liga dos Campeões:

. Sporting-Borussia Dortmund: 1-2

. Borussia Dortmund-Sporting: 1-0



SPORTING-Ajax: 2 jogos - duas vitórias



O histórico emblema dos Países Baixos é um adversário que o Sporting gosta de defrontar. A história comprova-o. Em dois confrontos com o Ajax, a equipa portuguesa venceu ambos.



Primeira eliminatória da Taça UEFA 1988/89:



. Sporting-Ajax: 4-2

. Ajax-Sporting: 1-2



SPORTING-Besiktas: 2 jogos - um empate e uma vitória



O último duelo do Sporting com o Besiktas ainda está bem fresco na memória de todos. Na temporada 2015/16, os verde e brancos enfrentaram as águias negras e saíram invictos.



. Sporting-Besiktas: 3-2

. Besiktas-Sporting: 1-1