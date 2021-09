A ausência de Marco Reus e Erling Haaland no jogo do Borussia Dortmund em Monchengladbach - derrota por 1-0 - levantou expetativa em relação à disponibilidade, ou não, da dupla para o jogo contra o Sporting, a contar para a segunda ronda da Liga dos Campeões.



De acordo com explicações dadas pelos responsáveis pelo Borussia, porém, tanto Reus como Haaland estarão disponíveis. Sebastian Kehl, diretor desportivo, não tem dúvidas. «Penso que os dois são opções para defrontarem o Sporting», afirmou o dirigente alemão, ainda antes do jogo em Monchengladbach, aos microfones da Sky.



Marco Reus tem uma inflamação no joelho e Haaland está a contas com problemas musculares. «Não estavam disponíveis para hoje. Isso ficou claro no último treino», acrescentou o treinador Marco Rose. «Os exames demonstraram que não é nada grave, mas para este jogo não daria.»



O Borussia Dortmund-Sporting realiza-se na terça-feira, às 20 horas.