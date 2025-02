Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações na Flash Interview da Sport TV após o empate a zero frente ao Borussia Dortmund que ditou a eliminação dos leões da Liga dos Campeões:

[Análise do jogo]

«Antes de mais quero começar pelos adeptos e dar aqui uma palavra de agradecimento a todos eles que foram mais uma vez fantásticos, tiveram de início ao fim sempre a puxar por a equipa mesmo com a eliminatória quase perdida com o passar do tempo e jamais deixaram de nos apoiar, de apoiar os rapazes, os miúdos, a maior parte, muitos miúdos. No resto foi aquilo que eu disse. Viemos para competir, dividir o jogo, foi isso que tentámos fazer dentro de todas as nossas possibilidades. A entrega que eles tiveram foi fantástica dentro do que poderíamos fazer. Tentámos, nunca deixámos baixar os braços, por isso estou feliz pela atitude que a equipa teve.»

[A solidez defensiva que a equipa apresentou hoje é uma das notas principais que leva deste jogo para o que resta, tendo em conta que ainda há muitos desafios para frente.]

«A solidez defensiva às vezes é subjetiva um bocadinho, porque nós como eu já tinha dito também anteriormente, por mais que tenhamos sofrido alguns golos, na Liga [Portuguesa] éramos a melhor defesa, agora talvez não sejamos os dois golos que sofremos com o Arouca, por isso é sinal que a equipa estava mais coesa em termos defensivos, seja com uma linha de quatro, seja com uma linha de cinco. Hoje claro que com uma linha de cinco estávamos nos espaços mais curtos, eu tinha dito que também tinha a ver um bocadinho com a estratégia, porque sabíamos que o Borussia tinha feito dois jogos para o campeonato e que teve algumas dificuldades a jogar contra duas equipas com linhas de cinco, e foi um bocadinho nesse espírito. Algo que a equipa estava identificada, algo que não tivemos muito tempo de treino, mas não precisava muito, porque eles estavam identificados, é algo que vem do passado deles, que já está um pouco interiorizado neles também. No futuro poderá acontecer novamente, tem a ver muito com a estratégia para aquilo que será o adversário, tem muito também, eu disse antes do jogo, não só com a estratégia, mas também com as opções que temos para a equipa, para jogar, por isso dentro de todas essas condicionantes, temos que olhar sempre da melhor forma e da melhor maneira de encararmos cada jogo, um de cada vez, como eu digo, e encará-lo da melhor forma e tentar ser o mais competentes possível.»

[Lesões de João Simões e Hjulmand]

«O Simões e o Morten são duas situações para avaliar, tem a ver mais com o traumático do que propriamente a nível muscular, penso eu, também não falei ainda muito bem com o departamento médico, mesmo o próprio Inácio saiu com algumas queixas, por isso tem sido esse o nosso desafio, é o grande desafio que temos tido e vamos continuar a tê-lo, mas independentemente disso, é realçar a atitude que todos eles tiveram, os miúdos da equipa B que entraram muito bem, o Afonso, o Lucas, o Brito, deram uma resposta muito boa no tempo que estiveram em campo, não mudaram a forma deles jogarem, não tiveram esse receio, esse medo de falhar, por isso é realçar isso, realçar a atitude da equipa.»

[Estreia de Biel]

«É um miúdo que está à procura do espaço dele, é um miúdo que está a chegar também, está à procura de perceber melhor aquilo que é as nossas dinâmicas, aquilo que é a ideia de jogo, aquilo que é jogar Sporting, aquilo que é jogar em Portugal, a nível da Europa, por isso é um miúdo que está à procura do seu espaço e acima de tudo assimilar tudo o que lhe está a acontecer, tem uma boa resposta, tentou ajudar a equipa para o crescimento dele também, portanto este tempo de jogo, perceber as dificuldades que terá, ajuda também, é um jogo com muitas dificuldades, porque é um jogo de Liga dos Campeões, acredito que no futuro será um jogador que nos vai ajudar muito.»

[Cânticos dos adeptos que pediam o campeonato]

«Claramente que é o objetivo final, é o melhor objetivo, aquilo que nós queremos é ser campeões, bicampeões, e é por isso que vamos lutar até ao fim, sabemos que vai ser uma reta final difícil, um campeonato muito disputado, onde as equipas estão cada vez mais competitivas, vamos passar por dificuldades, mas acredito que melhor isso, sou muito positivo por tudo o que nos tem acontecido e por todos os contratempos que temos tido, porque vamos ser muito felizes no final.»