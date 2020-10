O Inter de Milão anunciou que Achraf Hakimi testou positivo à covid-19.



Os nerazzurri comunicaram que o internacional marroquino «está assintomático e a seguir os procedimentos previstos no protocolo de saúde» estabelecido pela UEFA.



O defesa de 21 anos está, assim, fora do encontro desta quarta-feira, diante do Borussia Mönchengladbach, em jogo do grupo B da Liga dos Campeões.