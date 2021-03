Manchester City e Borussia Mönchengladbach vão voltar a defrontar-se em Budapeste, na Hungria, no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, face às restrições impostas pelo governo alemão no que diz respeito a deslocações de e para o Reino Unido.

Assim, depois de já ter vencido o primeiro jogo na capital da Hungria, por 2-0, a equipa de Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai voltar no próximo dia 16 de março a Budapeste para disputar o segundo jogo com a equipa alemã, agora na qualidade de anfitrião.

