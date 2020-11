Pela segunda vez em cerca de três semanas, o Borussia Monchengladbach voltou a golear o Shakhtar Donetsk, desta feita por 4-0, numa partida referente à quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



Os germânicos inauguraram o marcador logo aos 17 minutos por Stindl na marcação de uma grande penalidade. Pouco para lá da meia hora de jogo, a equipa de Luís Castro viu o jogo fugir-lhe quando Elvedi antecipou-se a toda a gente e desviou o canto de Stindl para o fundo da baliza de Pyatov.



Ainda antes do intervalo, o conjunto de Rose chegou ao 3-0 num momento de inspiração de Breel Embolo. O internacional suíço marcou o terceiro golo num pontapé de bicicleta nos descontos da primeira parte.



Foi através de um livre de Wendt, que ninguém desviou e entrou caprichosamente na baliza ucraniana, que o Borussia Monchengladbach fixou o resultado final.



Seis golos na Ucrânia e quatro na Alemanha, o Gladbach marcou dez golos em dois jogos à formação orientada pelo técnico português. O Borussia Monchengladbach lidera o grupo com oito pontos, mais quatro que Shakhtar e Real Madrid, enquanto o Inter é último. Italianos e espanhóis defrontam-se esta noite.