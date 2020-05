A France Football elaborou um ranking com os golos mais bonitos da história da Liga dos Campeões. No topo surge o vólei de Zidane pelo Real Madrid em 2002, frente ao Bayer Leverkusen.



Bressan (Fiorentina) está na segunda posição com um golo ao Barcelona em 1999 e Cristiano Ronaldo fecha o pódio com o golaço pelo Real Madrid frente à Juventus, em 2018.