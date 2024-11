Se o PSG estará a ser a desilusão gaulesa (perdeu esta noite com o At. Madrid em Paris) a meio da fase de liga da Liga dos Campeões, o Brest é, sem dúvida, a grande sensação da prova ao fim de quatro jornadas. A equipa comandada por Éric Roy foi à República Checa vencer o Sparta Praga, por 2-1, somando a terceira vitória na prova.

O luso-suíço Edimilson Fernandes inaugurou o marcador aos 37 minutos da primeira parte, levando os franceses em vantagem para o intervalo.

Na segunda parte, já na reta final, um autogolo de Kaan Kairinen, aos 80 minutos, dobrou a vantagem para o Brest, que teve o ex-Sporting e Aves Mama Baldé a titular. O luso-francês Mathias Perreira-Lage entrou para o seu lugar, aos 74 minutos.

Já em tempo de compensação, Victor Olatunji reduziu a desvantagem (90+2m) da equipa treinada por Lars Friis, porém sem evitar o desaire.

O Brest acaba a 4.ª jornada com dez pontos, no 4.º lugar, com os mesmos pontos de Sporting (2.º), Mónaco (3.º) e Inter de Milão (5.º). As quatro equipas estão a dois pontos do líder Liverpool. O Sparta Praga é 26.º, com quatro pontos, em zona de eliminação.