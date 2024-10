Bruno Lage fez a antevisão ao Benfica-Atlético Madrid, desta quarta-feira, em jogo realizado no Estádio da Luz, pelas 20 horas. Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica foi questionado se quer deixar «uma imagem diferente enquanto treinador, na Liga dos Campeões», face à primeira passagem no clube, depois de ter vencido o primeiro jogo com o Estrela Vermelha.

Bruno Lage retorquiu:

- Sabe quantas vitórias tivemos na primeira vez [em que esteve no clube]?

- Questionei-lhe sobre este ano.

- Ah, pronto. Mas queria que me dissesse quantas vitórias tivemos ao todo.

A resposta são duas - uma diante de Lyon e Zenit, ambas em casa, na época 2019/20. Na época anterior, em que foi campeão, Lage disputou apenas a Liga Europa, onde chegou aos quartos-de-final.

Depois, continuou: «O objetivo é continuar neste registo, independentemente de ser no campeonato, nas taças ou na Liga dos Campeões, não temos margem para errar. O que prometemos é entrar em campo com essa ambição de vencer. Isso, vamos fazer sempre. Depois, se conseguimos fazer ou não, vem em função do jogo», afirmou o treinador.

«São aqueles jogos que podem transformar carreiras, porque estamos a competir com equipas de outro nível. Queremos vencer jogos e competições, mas, para já, esse não é o meu foco. Aquilo que quero é que a equipa seja uma equipa, com a melhor versão de cada jogador», disse o sucessor de Roger Schmidt.