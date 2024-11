Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Bayern Munique, em jogo da 4.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões:

«Faltou termos mais pose de bola. Infelizmente não conseguimos, em particular na primeira parte.»

[Se o amarelo a Kaboré antecipa a alteração:] «Não, o Kaboré estava bem no jogo. Infelizmente recebeu um cartão amarelo e sentimos que ir para a segunda parte com um cartão amarelo, principalmente nos corredores laterais, podia ser arriscado, haveria muitas situações de um contra um. A opção recaiu sobre o Beste, está habituado a fazer à esquerda, podia fazer à direita. Foi essa a decisão.»

[Se a derrota pode ter efeito no jogo com o FC Porto:] «Não, nós olhamos e já falei com os jogadores, esta foi a minha estratégia e assumi perante eles que era esta a minha ideia, que se pudéssemos sair das referências individuais e ter mais bola, poderia resultado. Já fechámos este jogo e já estamos a pensar no FC Porto, que é um jogo muito importante para nós.»

«Temos quatro jogos e seis pontos, faltam quatro jogos, é isso que temos de preocupar-nos. São as contas neste momento, está fechado. Agora é pensar no FC Porto.»