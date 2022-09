O Celtic, que contou com o português Jota de início, conseguiu primeiro ponto nesta edição da Liga dos Campeões, ao empatar com o Shakhtar Donetsk (1-1) na tarde desta quarta-feira.

Os escoceses adiantaram-se no marcador com um autogolo de Bondarenko aos dez minutos. Mas a vantagem dos católicos não durou muito tempo, Mudryk aos 26 minutos finalizou para os ucranianos, após assistência de Sudakov. Na segundo tempo, o Celtic dominou o jogo, com Jota com grandes pormenores individuais, antes de sair aos 86 minutos.

Com este empate, o Celtic tem assim um ponto, já o Shakhtar Donetsk tem quatro pontos, fruto da vitória da primeira jornada frente ao RB Leipzig.