A Dugout, parceira do Maisfutebol, acompanhou o FC Porto nos bastidores do empate desta terça-feira, frente ao Manchester City, que permitiu à formação portista apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Ora o vídeo desse acompanhamento pode ser visto agora e mostra como foi a preparação da equipa, na chegada ao Dragão, no balneário e no túnel de acessso ao relvado.