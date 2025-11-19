Champions feminina: expulsão trama Benfica e águias somam nova derrota
Na capital gaulesa, o Paris FC venceu por 2-0 numa noite muito perdulária das encarnadas
Ainda não foi desta que o Benfica venceu nesta edição da Liga dos Campeões feminina. As encarnadas perderam frente ao Paris FC por 2-0, num encontro em que ficaram a jogar com apenas dez unidades à meia-hora de jogo.
À quarta jornada, o Benfica visitava a capital gaulesa com o intuito de dar a volta à série de maus resultados na Champions, no entanto, foram do Paris FC os primeiros lances de perigo.
O Benfica respondeu quando N’Dongala ofereceu a bola a Martín-Prieto e a avançada ficou na cara na guarda-redes parisiense. Chavas, com uma dupla intervenção incrível impediu que a espanhola fizesse o primeiro do jogo.
A partir daqui foi um descalabro para o Benfica na primeira parte. Em apenas três minutos, Moller viu dois cartões amarelos e foi expulsa à meia-hora de jogo. Antes do intervalo, e já instalado no meio-campo encarnado, o Paris FC chegou ao golo.
Moguédec cruzou do lado esquerdo, Ucheibe com um erro clamoroso, não conseguiu afastar a bola e deixou o esférico para Maeline Mendy fazer o primeiro do encontro com um bom remate cruzado.
A segunda parte começou com uma boa réplica do Benfica. A defesa do Paris FC cortou uma bola para a entrada da área, onde surgiu Beatriz Cameirão que rematou forte com o esférico ainda a raspar nos ferros da baliza de Chavas.
Não aproveitaram as encarnadas, voltaram a faturar as gaulesas. Numa altura em que o Benfica tinha muitas dificuldades para afastar o perigo, Moguédec cruzou do lado esquerdo, Garbino surgiu isolada ao segundo poste e só teve de encostar para o fundo das redes.
A equipa comandada por Ivan Baptista podia ainda ter ficado pior quando Ucheibe dividiu um lance com Garbinou. A gaulesa fez um slalom dentro da área do Benfica e foi travada pela nigeriana, com a juíza do encontro a apontar para a marca da grande penalidade. Valeu o VAR a reverter o lance e a evitar um possível terceiro golo francês.
Apesar do muito apoio que se fez sentir no estádio Jean Bouin, o melhor que o Benfica conseguiu, foi enviar uma nova bola à trave da baliza do Paris FC, aos 80 minuto, depois de um remate fortíssimo de Gasper.
Com este resultado, o Benfica continua sem conseguir vencer na Liga dos Campeões e segue no 15.º lugar da classificação. Já o Paris FC sobe ao décimo posto e soma o primeiro triunfo, chegando aos cinco pontos conquistados.