O Barcelona venceu, com Kika Nazareth a começar no banco de suplentes, a Liga dos Campeões ao bater o Lyon por 4-0. Ewa Pajor e Salma Paralluelo estiveram em destaque ao apontarem os golos da vitória espanhola.

A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas. Sem que ninguém fosse capaz de desfazer a igualdade, o melhor ficou guardado para os segundos 45 minutos.

O Barcelona entrou a todo o gás e bastaram dez minutos para chegar à vantagem. Ewa Pajor, assistida por Guijarro, rematou cruzado e sem qualquer hipótese para Endler. Aos 70 minutos a avançada polaca apontou o «bis», num lance em que a defesa francesa mostrou demasiada passividade.

A terminar o encontro, e já com Kika Nazareth dentro de campo, Salma Paralluelo decidiu dar contornos de goleada com um bis em apenas três minutos (90m e 90+3m). Os dois remates da avançada espanhol, ambos sem hipótese de defesa, carimbaram o triunfo do Barcelona.

Com esta vitória, o Barcelona vence a Liga dos Campeões pela quarta vez e iguala o Eintracht Frankfurt no segundo lugar. Em primeiro, segue o Lyon com oito conquistas.

