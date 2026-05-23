VÍDEO: Barcelona goleia Lyon e conquista o Champions feminina pela quarta vez
Equipa de Kika Nazareth venceu a formação francesa por 4-0
O Barcelona venceu, com Kika Nazareth a começar no banco de suplentes, a Liga dos Campeões ao bater o Lyon por 4-0. Ewa Pajor e Salma Paralluelo estiveram em destaque ao apontarem os golos da vitória espanhola.
A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio entre as duas equipas. Sem que ninguém fosse capaz de desfazer a igualdade, o melhor ficou guardado para os segundos 45 minutos.
O Barcelona entrou a todo o gás e bastaram dez minutos para chegar à vantagem. Ewa Pajor, assistida por Guijarro, rematou cruzado e sem qualquer hipótese para Endler. Aos 70 minutos a avançada polaca apontou o «bis», num lance em que a defesa francesa mostrou demasiada passividade.
A terminar o encontro, e já com Kika Nazareth dentro de campo, Salma Paralluelo decidiu dar contornos de goleada com um bis em apenas três minutos (90m e 90+3m). Os dois remates da avançada espanhol, ambos sem hipótese de defesa, carimbaram o triunfo do Barcelona.
Com esta vitória, o Barcelona vence a Liga dos Campeões pela quarta vez e iguala o Eintracht Frankfurt no segundo lugar. Em primeiro, segue o Lyon com oito conquistas.