O futebol é, no fundo, um jogo de enganos. Há, por isso, resultados que são enganadores e injustos.



O FC Porto esteve muito perto repetir as façanhas de 1979/80 e 1996/97, mas uma meia-hora final de menor fulgor e uma dose de infelicidade permitiram ao AC Milan evitar a quarta derrota na fase de grupos.



Um resultado que não reflete, de todo, o que se passou em San Siro.



Os dragões tiveram o mérito de bater-se de igual para a igual com o líder da Serie A – em igualdade com o Nápoles – e de o vulgarizar durante uma hora. Aliás, a primeira parte foi de um nível altíssimo e os portistas poderiam, inclusive, ter chegado ao intervalo com maior conforto no marcador.



O jogo ainda nem tinha começado e já Conceição tinha sofrido um contratempo. Uribe nem terminou o aquecimento e deu o lugar a Marko Grujic. Apesar da troca inesperada, o sérvio foi o grande destaque da primeira parte – juntamente com Díaz.



O colombiano foi a magia que tantas vezes falta em jogos mais frios. Foi, no fundo, a antítese de um futebol de robôs. Luis Díaz voltou a ser o pesadelo de Calabria e dos rossoneri e inaugurou o marcador aos seis minutos.



O FC Porto não deixou o AC Milan respirar na primeira metade. Os italianos não eram capazes de fazer três passes seguidos, muito menos de ultrapassar a linha do meio-campo com a bola controlada. Numa das inúmeras recuperações altas dos portistas, Grujic desarmou Bennacer e após um jogada delicioso, assistiu Díaz para o 1-0.



Apesar da vantagem no marcador, os dragões continuaram ligados à corrente e agarrados à estratégia montada por Conceição: pressionar alto, roubar a bola e partir na direção da baliza de Tatarusanu. Acumularam pontapés perigosos e somaram lances de bola parada junto à baliza italiana. Por duas vezes, ficaram perto do marcador, mas Tatarusanu agigantou-se em duas cabeçadas de Grujic.



O AC Milan sofreu a bom sofrer, mas conseguiu dar uma sapatada na pressão portista aos 34 minutos. Olivier Giroud tentou um golaço, mas Diogo Costa não permitiu. O FC Porto feriu o orgulho milanês e preparou-se para sofrer no segundo tempo.



Embora os rossoneri tenham entrado com outra postura, foi a equipa portuguesa quem criou a primeira grande ocasião de perigo. Novamente num lance de bola parada, Evanilson cabeceou ao ferro da baliza contrária.



Essa ponta de sorte que o FC Porto não teve, teve-a o AC Milan. O livre de Bennacer esbarrou na barreira e Diogo Costa travou o remate à meia-volta de Giroud. Porém, nada pôde fazer na recarga de Kalulu. Mbemba ainda tentou o corte, mas acabou por fazer autogolo.



Os azuis e brancos recuperam rapidamente do valente soco no estômago sofrido. Dez minutos após o 1-1, Taremi falhou uma excelente ocasião na área. A partir daí, Conceição preferiu segurar o jogo ao lançar Bruno Costa e Francisco Conceição para os lugares de Díaz e Evanilson. Por outro lado, Pioli já tinham introduzido Ibra em campo.

O sueco ainda marcou e deu a reviravolta aos rossoneri, mas a festa durou poucos segundos. O árbitro assinalou posição irregular de Theo, autor do passe para a conclusão de Zlatan.



Toni Martínez e Pepê jogaram os quatro minutos finais, porém o encontro terminou com aproximações do AC Milan à baliza de Diogo Costa.



O empate sabe a pouco para o FC Porto face ao número de oportunidades de golo que criou e não concretizou. Mas há Díaz assim.