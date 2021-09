O treinador do Ajax deixou elogios à «grande equipa do Sporting», na antevisão do jogo da ronda inaugural da Liga dos Campeões, e estabeleceu ainda uma ligação entre a realidade dos dois clubes.

«Acho que a filosofia e o estilo do futebol têm muitas semelhanças. Isso também se aplica à educação de jovens. O Sporting produziu uma excelente academia e muitos bons jogadores de futebol. Pense em pérolas como Cristiano Ronaldo e Figo. Isso merece um grande elogio», referiu Erik ten Hag, citado pela agência Lusa.

«Espero um confronto intenso entre duas equipas que vão jogar no ataque. O Sporting é uma equipa muito agressiva, que joga para a frente e faz isso com uma intensidade muito alta», acrescentou o técnico do Ajax.

Na conferência de imprensa esteve também o capitão Dusan Tadic, que admitiu que o jogo de Alvalade pode ser decisivo para as contas do apuramento, ainda que seja referente à primeira jornada.

«Vamos dar o nosso melhor para vencer. Acho que sim, que pode ser um jogo chave. Quem quer passar para a fase seguinte tem de marcar e, por isso, todos os jogos são importantes», afirmou o internacional sérvio.

O Ajax conta com o experiente guarda-redes Maarten Stekelenburg para o duelo com o Sporting. Davy Klaassen fica de fora por lesão, enquanto que Zakaria Labyad, antigo jogador do Sporting, está doente.