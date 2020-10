O alemão Daniel Siebert é o árbitro nomeado para o FC. Porto-Olympiakos da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Recentemente, o árbitro alemão apitou o Besiktas-Rio Ave, da Liga Europa, e tinha já em 2017 sido o juiz do V. Guimarães-Konyaspor.

Depois da derrota na visita ao terreno do Manchester City (3-1), o FC Porto vai procurar os primeiros pontos nesta edição da Liga dos Campeões na receção aos gregos.

Além do técnico Pedro Martins, o Olympiacos conta no plantel com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.

O jogo entre o FC Porto e o Olympiacos está agendado para terça-feira, pelas 20:00, no estádio do Dragão.